Incidente a Brenta, elisoccorso in azione

Un uomo di 59 anni è stato trasportato ieri pomeriggio (mercoledì 2 settembre) con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese in seguito a un incidente stradale avvenuto a Brenta, non lontano dal campo sportivo che si affaccia sulla Statale 394 della Valcuva.

Secondo quanto si è appreso, l’automobilista ha sbagliato l’ingresso nella rotatoria che ha fatto da trampolino, causando il ribaltamento dell’autovettura e la conseguente uscita di strada. Sul posto sono giunti un’ambulanza e l’elicottero. L’uomo per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.