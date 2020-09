Intrecci d’arte a Palazzo Marliani Cicogna

La cultura e l’arte non si fermano e nonostante le difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria e allo stop forzato per molti mesi del 2020, si torna ad inaugurare eventi artistici e culturali a Busto Arsizio, dopo un’estate di appuntamenti tra arte, fotografia, letteratura, musica e cinema ospitati in sicurezza, per la maggior parte dei casi in parchi e giardini comunali, luoghi “aperti-chiusi”, su prenotazione e nel rispetto di tutte le misure anti Covid.

Insieme all’Associazione ARTE&ARTE di Como che ha proposto nel 2018 e nel 2019 due fortunate edizioni di Miniartextil al Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare un evento espositivo ridimensionato nel numero delle opere, ma non nell’aspetto emozionale: in mostra Thūmós, un lavoro di Daniela Frongia, allestita nella Sala Don Rossi di Palazzo Marliani Cicogna.

L’opera è realizzata in cotone, che si intreccia a un’anima di ferro creando una tessitura contemporanea di rara bellezza. Sarà impreziosita da speciali effetti luminosi che saranno visibili anche dalla Piazza Vittorio Emanuele II.

L’artista, classe 1981, si ispira ai principi della tradizione tessile sarda nel realizzare le sue sculture producendo direttamente i materiali e i filati utilizzati nei lavori: cotone, come già detto, lino e lana di tosa di pastori sardi.

“L’opera di Daniela Frongia, che apre il ritorno della fiber art in uno spazio museale dopo il lockdown, ha per noi un duplice significato – spiega la vicesindaco e assessore di Busto Arsizio Manuela Maffioli. Da un lato è un modo per ricordare Miniartextil, esposizione internazionale di arte tessile, la cui terza edizione bustocca, in calendario per lo scorso maggio, ha dovuto essere sacrificata alla pandemia, e, contemporaneamente, per rilanciarla, rimandando all’edizione 2021. Dall’altro, al suo debutto a Palazzo Cicogna, l’opera si inserisce in un calendario espositivo volutamente intensificato in questa nostra prestigiosa sede cittadina, perché affaccia su Piazza Vittorio Emanuele, nelle scorse settimane teatro di ingiustificabili violenze tra i giovani e sarà visibile anche nelle ore serali. E’ quindi proprio soprattutto ai giovani che il gesto artistico dell’artista è dedicato e si rivolge, recando con se un messaggio fondamentale: nutritevi di cultura, di arte e sapere, perché dove ci sono bellezza e conoscenza, non alberga il degrado”.

Nazzarena Bortolaso e Mimmo Totaro, dell’Associazione ARTE&ARTE non nascondono la soddisfazione per questo gradito ritorno a Busto, dopo le esperienze dei due anni passati che hanno consentito a Miniartextil di guadagnare una nuova e preziosissima sede espositiva in una delle città simbolo italiane per il mondo del tessile.

INTRECCI D’ARTE A PALAZZO MARLIANI CICOGNA

Opera site specific di Daniela Frongia

Inaugurazione sabato 19 settembre 2020

dal 20 settembre all’1 novembre 2020

orari di visita www.comune.bustoarsizio.va.it