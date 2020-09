La Fondazione Its Incom presenta i corsi di alta formazione

Terzo Virtual Open Day, l’ultimo di questo 2020, della Fondazione Its Incom. Si terrà il prossimo 16 settembre a partire dalle ore 14.30.

L’incontro virtuale permetterà di scoprire i dettagli sulle professioni: Esperto Digital Communication, Esperto New Media Marketing, Metodi e Tecniche per lo sviluppo Cloud, Full stack developer, Tecniche per il networking sicurezza e progettazione di reti, e sulla preparazione fornita.

Oltre alla presenza dei docenti e dello staff ci saranno contributi video, testimonianze degli allievi ed uno spazio Q&A dedicato ad ogni tua domanda.

Partecipare è semplicissimo:

1. Vai a questa pagina