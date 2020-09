Lavorare in Comune, due concorsi per 14 posti

Il Comune di Varese ha pubblicato due differenti bandi di concorso, attraverso i quali Palazzo Estense punta ad assumere otto geometri e sei coordinatori amministrativi.

I bandi sono pubblicati online, all’albo pretorio comunale nonché alla pagina “Ricerca di personale/Concorsi” e sulla homepage del sito internet www.comune.varese.it, nello spazio “Leggi la notizia/Ricerca di personale”. Per chi fosse interessato, le domande vanno inviate, rispettivamente, entro lunedì 5 ottobre e mercoledì 7 ottobre 2020.

Le domande di partecipazione potranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Varese, in via Sacco n.5 a Varese, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12; trasmesse mediante raccomandata a/r, con fotocopia di un documento di riconoscimento, e indirizzata a Comune di Varese – Ufficio Ricerca e selezione del personale, via Sacco n.5, 21100 Varese; trasmesse via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it, facendo fede la data di invio e indicando obbligatoriamente nell’oggetto: “cognome/nome, Concorso n.8 “Geometri”” o “cognome/nome, Concorso n.6 “Coordinatori amministrativi””.