In Lombardia sono 228 i nuovi positivi al Covid19. A Varese 13 casi in più

Sono 228 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore grazie ai 14.077 tamponi effettuati in tutta la Lombardia. Il rapporto tra indagini e nuovi casi è dell’1,61%.

La giornata odierna segna un balzo di 5 nuovi ricoverati in terapia intensiva e di altri 5 nei reparti ospedalieri lombardi. I dimessi e guariti sono stati 60 che porta a un totale di 75.156 i guariti e di 1311 i dimessi.

Sondrio è l’unica provincia a registrare 0 casi mentre a Varese sono stati individuati 13 positivi in più che fanno salire a 4222 il totale dei contagiati da inizio pandemia con un tasso provinciale dello 0,47%.

In Lombardia si è registrato un nuovo decesso a causa del Covid19.

Le città varesine con il maggior numero di casi ( da inizio pandemia) sono Busto Arsizio con 424 casi, Varese con 345, Gallarate con 284, Saronno con 250 e Laveno Mombello con 215.

Il comune con la percentuale maggiore di casi, in rapporto alla popolazione residente, rimane Cocquio Trevisago, seguito da Laveno, Cuvio, Viggiù e Gorla Minore.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 14.077, totale complessivo: 1.644.192

– i nuovi casi positivi: 228 (di cui 41 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.467 (+60), di cui 1.311 dimessi e 75.156 guariti

– in terapia intensiva: 27 (+5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 225 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 16.870 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 80, di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 37;

Como: 13;

Cremona: 7;

Lecco: 7;

Lodi: 8;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 12;

Sondrio: 0;

Varese: 13