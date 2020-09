Luino, uno studente positivo, classe in quarantena

Uno studente dell’Isis di Luino Carlo Volontè è risultato positivo al coronavirus.

La notizia risale ai giorni scorsi dopo che il risultato al tampone ha dato esito positivo, conferma che ha obbligato le autorità sanitarie a mettere in quarantena l’intera classe frequentata dallo studente.

Si tratta di una classe nella struttura di via Cervinia e quindi non nella sede principale dell’Isis di via Lugano, dove l’istituto superiore trova spazio nel quartiere scolastico non distante dal liceo scientifico.

«Il caso è stato comunicato da Ats domenica sera e successivamente sono state avvisate le famiglie dei ragazzi che rappresentano i contatti più stretti col giovane e dunque la classe non si è presentata lunedì, in modo da poter dar seguito attivato al protocollo del piano scuola, comunicatosi il 17 di settembre», conferma la preside Michela Delle Piane.

Ora gli studenti sono in quarantena per 14 giorni, a partire dall’ultimo contatto col compagno, che tuttavia mancava da scuola da alcuni giorni, verosimilmente da metà della scorsa settimana.