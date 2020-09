A Micaela di Castelveccana la borsa di studio in memoria di Marco Trotta

È stata assegnata alla varesina Micaela Sala la borsa di studio universitaria che Henkel ha intitolato alla memoria di Marco Trotta, il giovane collega scomparso il 17 settembre 2019.

Micaela, 20 anni di Castelveccana, è iscritta al corso di laurea in Economia e gestione aziendale della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

«Marco era un collega straordinario, un gran lavoratore ma soprattutto una persona con un’inesauribile voglia d’imparare e migliorarsi, sempre positivo e sorridente anche nei momenti di difficoltà», ricorda Mara Panajia, General Manager della Divisione Laundry and Home Care di Henkel Italia. «Marco aveva conseguito la laurea in Economia e gestione aziendale mentre lavorava nel nostro team, per cui questa borsa di studio ci è sembrata il modo migliore di ricordarlo. Il suo approccio rappresentava a pieno la migliore interpretazione dell’essere parte della grande squadra di Henkel dove avrebbe proseguito idealmente il suo percorso».

La borsa di studio, del valore annuale di 5.000 euro, sarà rinnovata ogni triennio e andrà a finanziare percorsi universitari di laurea di primo livello di ragazzi e ragazze che avranno i requisiti di merito e reddito previsti dal bando di concorso.