Moda donna: come abbinare i collant velati ai tuoi outfit

I collant sono l’indumento femminile per eccellenza; non solo sono un comodo e caldo alleato nelle giornate fredde ma aggiungono anche quel tocco di sensualità in più a ogni outfit. Dalla loro invenzione, nel 1959, dopo la sintesi del nylon, si sono evoluti arricchendosi con fantasie e colori, anche se gli evergreen rimangono sempre quelli velati, adatti ad ogni occasione. Tendenzialmente la totalità dei look può essere valorizzata indossando i collant, ma ci sono delle regole da tenere ben presenti per non incorrere in pericolose cadute di stile.

Le caratteristiche dei collant velati

I collant velati, come dice il nome, sono quelli con un numero di denari molto basso, che solitamente è compreso tra 8 e 10. Questo particolare impedisce alla calza di coprire totalmente le gambe, dando origine a un effetto particolarmente chic. Le colorazioni dei collant velati sono varie, si va dal nero, fino a colori come il bianco, il rosso, ma anche il giallo e il verde. Tali calze non puntano molto sulle fantasie in quanto, a causa della consistenza quasi impalpabile, si perderebbe la definizione delle forme, in questo caso l’attenzione è concentrata sulle diverse tipologie.

Esistono i collant da preferire in ufficio, e quelli lucidi che fanno brillare la gamba, da scegliere per le serate più eleganti. Si trovano in commercio anche quelli con un effetto abbronzato: ad esempio, questo collant velato, proposto da Calzitaly, dona un colorito dorato alle gambe e permette di contrastare eventuali discromie.

Inoltre ci sono collant con piccoli decori più scuri come pois, una linea sul retro della gamba o altri ricami, tali dettagli spiccano particolarmente grazie alla leggerezza della calza.

Occorre prestare molta attenzione quando si scelgono i collant velati: soprattutto se si cerca un effetto nude bisogna optare per la sfumatura giusta. È fondamentale tener presente il colore della propria carnagione altrimenti si potrebbe creare un effetto antiestetico. La scelta sarà più facile se si punta a colori scuri come il nero, il grigio, il marrone o il blu, in questo caso non occorre fare un abbinamento con la pelle ma è bene ricordarsi che si tratta di un indumento velato e non coprente.

Gli abbinamenti più trendy

Quando si scelgono i collant è importante, soprattutto se si indossano sotto un vestito molto aderente, optare per quelli con cuciture piatte che risultano invisibili al di sotto della stoffa. Le calze velate danno il loro meglio sotto a una gonna che può essere mini o maxi, a seconda dell’occasione e della propria fisicità.

Per creare degli abbinamenti impeccabili occorre seguire le seguenti regole:

Cercare di scegliere calze in accordo con il colore più scuro che si indossa, soprattutto se già si vestono due capi con tinte contrastanti .

che si indossa, soprattutto se già si vestono . I collant velati sono l’ideale per le mezze stagioni o per qualche evento nei mesi freddi. L’importante è non abbinarli con capi troppo pesanti, come gonne in lana o scarponcini imbottiti: questo contrasto risulterebbe poco elegante.

o per qualche evento nei mesi freddi. L’importante è non abbinarli con capi troppo pesanti, come gonne in lana o scarponcini imbottiti: questo contrasto risulterebbe poco elegante. Dare la giusta importanza alla calza. Si può optare, ad esempio, per dei decori che salgono anche sulla gamba qualora si indossi una gonna abbastanza corta per mostrarli.

optare, ad esempio, per dei decori che salgono anche sulla gamba qualora si indossi una gonna abbastanza corta per mostrarli. Non indossare collant più scuri delle scarpe, questi devono essere di una tinta simile o più chiara rispetto a quella delle calzature.

È bene ricordarsi che scegliere calze velate può dare vantaggi ulteriori, come quello di avvolgere le gambe per nascondere eventuali imperfezioni e inestetismi.