Monopattini elettrici:quali sono i vantaggi per chi li acquista?

Dopo l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto con il Covid 19, e i problemi collaterali che ne sono conseguiti e che ancora stanno continuando nella vita quotidiana, per molte persone che vivono nelle grandi metropoli, spostarsi per andare al lavoro o per motivi familiari con i mezzi pubblici è diventato un problema significativo.

Infatti i contagi stanno continuando e, nonostante tutte le norme di sicurezza, i mezzi di trasporto continuano ad essere pericolosi. Capita spesso che, nonostante le tante raccomandazioni, non tutti i cittadini usano i dispositivi di sicurezza e anzi si ammassano creando assembramenti pericolosi dal punto di vista sanitario.

Quindi le persone più civili, più attente e scrupolose hanno cercato, e continuano a farlo, alternative per muoversi in città con facilità, in sicurezza e senza dovere per forza stare a contatto nelle folle dei mezzi pubblici.

Una delle opzioni più convenienti in tal senso è sicuramente l’uso dei monopattini elettrici, che grazie anche al bonus offerto dal governo nel decreto di rilancio dell’economia dopo il Coronavirus. I modelli sul mercato sono veramente tanti e non è facile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze:quel che è certo è che il monopattino Ninebot ES1 è uno dei più richiesti!

In questi mesi sempre più persone stanno sperimentando i grandi vantaggi e i grandi benefici di usare questo mezzo per muoversi in città o anche nei posti più piccoli. Ora faremo una breve carrellata dei motivi per i quali comprare un monopattino può rivelarsi una grande idea!

Facili da utilizzare e da trasportare

Uno dei motivi per i quali è amato il monopattino elettrico è legato al fatto che è alla portata di tutti:infatti è molto facile da guidare, anche se chiaramente all’inizio bisogna fare un po’ di pratica per capire i movimenti giuste da fare.

Potrà capitare qualche incidente di percorso, qualche problema ma alla fine con un po’ di costanza, passione e impegno andrà tutto bene. Altro grande vantaggio di questo mezzo è la trasportabilità che risulta essere molto agevole:molti dei modelli migliori infatti si possono richiudere e messi in una comoda sacca, o in una tracolla, ed essere portati a spalla!

Sono molto pratici e anche versatili

Questo mezzo nasce di base come un gioco per bambini ma a mano a mano ha appassionato molti adulti di tutte le età. Risultano essere molto pratici sia per i più piccoli per andare a scuola o dagli amici e anche dai grandi per raggiungere il posto di lavoro:pensate a quanto deve essere piacevole non essere costretti a imbottigliarsi nel traffico con la macchina e a fare lunghe code, sprecando molto tempo.

Inoltre chi usa un monopattino risparmia anche una cifra considerevole in quanto non deve fare benzina o pagarsi l’abbonamento dei mezzi pubblici e non avrà anche l’odioso problema del parcheggio, che spesso può diventare un vero e proprio incubo.

Comprare un monopattino elettrico vuol dire quindi anche risparmiare tempo e denaro:ma teniamo presente che sarebbe preferibile non usarlo per coprire distanze eccessive sia perché chiaramente l’autonomia della batteria non può essere infinita e inoltre non è un mezzo molto veloce.

Ma è anche vero che tanti cittadini lo usano anche in maniera ibrida ,nel senso che se lo portano a spalla in metropolitana o in treno e in generale nei mezzi pubblici. Da tenere presente anche un’altra loro caratteristica e cioè la versatilità. Esistono tantissimi modelli sul mercato e quindi ogni persona potrà trovare quello più adatto alle sue esigenze e al suo budget, quindi il prezzo non sarà un problema perché le fasce in tal senso sono veramente tanti.

Il prezzo varia in base alla marca, al modello e anche per gli altri accessori e caratteristiche quali la batteria, velocità, manubrio e tante altre cose.

Il monopattino elettrico è ecologico e fa divertire chi lo usa

Il monopattino anche in versione elettrica è sicuramente un mezzo ecologico a tutti gli effetti cosi come nel caso di quelli a idrogeno:questi ultimi ancora sono nella fase importante della sperimentazione. Ci sono anche i modelli a motore alimentati con la benzina, ma le emissioni sono veramente basse.

Il monopattino elettrico è anche un mezzo usato per divertirsi in giro per la città con gli amici o i figli.