Una nuova piastrella per la Passeggiata dell’Amore di Ispra

Si è svolta nel pomeriggio sul lungolago di Ispra alla Passeggiata dell’amore-MarioBerrino, la cerimonia di posa delle piastrelle delle opere vincenti della tredicesima edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino”.

L’iniziativa cade a pochi giorni del centenario della nascita dell’artista e imprenditore ligure, il prossimo 22 settembre.

Sulla piastrella posizionata oggi la poesia “Sempre” di Domenico Razzini e il racconto “Funambolo” di Giorgia Ferrari. Presenti l’ assessore alla cultura e turismo del comune di Ispra Martina Cao, il sindaco di Caravate Nicola Tardugno e il consigliere comunale di Cadrezzate con Osmate con delega al turismo e cultura Marco Squizzato. Nell’occasione si è conferito il premio alla memoria a Mario Berrino consegnato, in rappresentanza della famiglia Berrino, ad Enzo Canepa, già sindaco di Alassio. Un momento d’incontro sul lungolago isprese all’insegna della cultura, del turismo, del marketing e dell’arte per Ispra unita per sempre alla città di Alassio dalla figura di Mario Berrino.