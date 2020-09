Il Premio Chiara sbarca a Sant\'Ambrogio

Per la prima volta il concorso letterario varesino porterà due appuntamenti del Festival del Racconto nel rione “ai piedi del Sacro Monte”.

La scelta è, inevitabilmente, legata alle contingenze, ossia al Coronavirus: in tutto il mondo chi organizza eventi pubblici ha dovuto e deve fare i conti con la necessità di coniugare il prosieguo più regolare delle attività con il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria: tra le circostanze con le quali ci si è trovati a fare i conti c’è dunque anche la scelta di location strutturalmente adeguate a realizzare tranquillamente le iniziative in programma.

Anche gli Amici di Piero Chiara, che per tutti questi mesi hanno fatto del “non fermarsi” un bandiera, si sono trovati a fare i conti con questa necessità, ma hanno scelto di coglierne il lato più positivo: conoscere e far apprezzare nuove realtà, stimolare collaborazioni che possano portare a benefici comuni, esplorare nuovi territori, sia geografici che “operativi”. E si è prestato appieno allo scopo il Teatro San Giovanni Bosco dell’oratorio di Sant’Ambrogio, che con il pieno accordo della comunità pastorale è stato scelto per ospitare due eventi dedicati al mondo studentesco, cui da sempre “il Chiara” guarda con particolare attenzione.

Appuntamento dunque sabato 3 ottobre alle ore 16.30 con la presentazione dei 32 finalisti del Premio Chiara Giovani e del volume “Acqua” che ne raccoglie i racconti, e domenica 4 ottobre alle ore 17 per la premiazione del concorso di scrittura interno alla Scuola Media Vidoletti di Varese “La speranza al tempo del Covid-19”.

Come tutti gli eventi del Festival del Racconto 2020, anche questi sono accessibili gratuitamente e solo su prenotazione: dettagli e modalità alla pagina premiochiara.it/prenota