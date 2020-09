Quattro nuovi casi di Coronavirus a Besozzo

Il sindaco di Besozzo, Riccardo Del Torchio, comunica che sono stati rilevati quattro nuovi casi di positività al Covid-19.

La comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale è di questa mattina, martedì 15 settembre, e spiega: “risultano 4 nuovi casi positivi al Covid 19 tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e attualmente in isolamento presso il proprio domicilio”.

Il sindaco continua: “Nonostante fortunatamente abbiamo ripreso tutte le attività quotidiane sia lavorative, che di svago, la diffusione del Coronavirus nel mondo non si è arrestata. Pertanto raccomando di continuare a rispettare tutte le misure di sicurezza indicate dal Governo e da Regione Lombardia, sopratutto il distanziamento e l’uso della mascherina in tutti i luoghi chiusi”.