Race for the Cure, uniti contro il cancro al seno. Varese c’è

Race for the Cure è la più importante manifestazione al mondo e la più grande in Europa per la lotta ai tumori del seno, finalizzata a tenere alta l’attenzione e promuovere l’ importanza della prevenzione. La Race for the Cure è dedicata alle Donne in Rosa – donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore alla mammella – che con i loro familiari e amici passeggiano, corrono o si riuniscono per incoraggiare chi sta affrontando il difficile percorso della malattia o ricordare chi non ce l’ha fatta.

Per il 2020, nonostante la pandemia da Covid 19, si è deciso di unirsi lo stesso, anche se a distanza, con altri 22 Paesi europei per dare vita a 30 Race for the Cure che vedranno il coinvolgimento di circa 300.000 partecipanti. La manifestazione si svolge il 25,26 e 27 settembre. Per sostenere i progetti con più determinazione e in un momento in cui le Donne in Rosa sono più vulnerabili e hanno maggiormente bisogno del nostro sostegno.

“La crisi crisi dovuta al Coronavirus ci ha spinto ancor di più ad unire le nostre forze e a portare la Race for the Cure ad un livello diverso – dice Adele Patrini presidentessa dell’associazione Caos-. Quest’anno l’appello rivolto a tutta Europa è quello di continuare a sostenere la lotta al cancro al seno e a “correre” in maniera digitale, attraverso foto, testimonianze. In contemporanea con tutta Europa, Varese c’è”.