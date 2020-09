Recovery fund per il territorio, ne parla il senatore Alfieri a Luino

Domani, giovedì 17 settembre a Luino, il senatore del Partito Democratico, Alessandro Alfieri, incontrerà alle 18.00 nella sede del Partito Democratico in via Manzoni i sindaci del territorio per illustrare le linee guida per il Recovery Fund, approvate dal Governo, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e la messa in sicurezza idrogeologica.

Questo incontro fa seguito al sopralluogo fatto da Alfieri lo scorso 30 agosto nei Comuni del luinese colpiti pesantemente dal maltempo.