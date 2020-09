Referendum, Armio feudo del “No”

Nelle elezioni del referendum del 20 e 21 settembre, c’é un luogo in controtendenza nella provincia di Varese e in Italia.

Siamo a Armio, sede del seggio 5 del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, ma anche “capitale” dell’ex Comune di Veddasca.

Qui il NO ha vinto in maniera perentoria, con il 60% secco dei voti espressi, che non sono stati tanti (33 sui 55 totali), ma resta tutto il dato politico.

«L’Alta Veddasca si conferma feudo dei custodi della Costituzione», ha commentato il sindaco del paese Fabio Passera.