Rissa in famiglia nel quartiere Sciarè, malore e denuncia

Notte impegnativa per la Volante del Commissariato di Gallarate che poco dopo mezzanotte è intervenuta in via Pier Capponi, a Sciarè, per una lite in famiglia.

Sul posto gli agenti hanno dovuto fare da pacieri tra due fratelli ed una sorella ecuadoregni, che si sono accapigliati per motivi ancora da accertare.

Durante l’intervento gli agenti hanno richiesto anche l’ausilio dell’ambulanza, poiché la ragazza, comprensibilmente scossa da quanto occorso, ha perso i sensi.

Al termine dell’intervento uno dei due fratelli è stato denunciato a piede libero per violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale.