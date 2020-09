Scola è super, la Openjobmetis vince nell’ultimo test precampionato

Un monumentale Luis Scola, autore di 34 punti, ha condotto la Openjobmetis alla vittoria nell’ultimo test precampionato, disputato a Masnago contro Cremona. I biancorossi di Bulleri si sono imposti con il punteggio di 85-79 nel match disputato a porte chiuse sul parquet della Enerxenia Arena, dove domenica 27 inizierà l’avventura di Varese nella Serie A 2020-21 contro Brescia.

Ferrero e compagni hanno guidato nel punteggio per tutto il match, anche se la Vanoli – ora allenata dall’ex torinese Galbiati – nell’ultimo quarto ha rimontato fino al -4, senza tuttavia riuscire a raggiungere la Openjobmetis: alla sirena il tabellone ha fatto segnare 85-79.

Varese come detto è scattata bene con i suoi assi stranieri (14-7) con 10 di Scola e 4 di Douglas; l’esterno americano è poi stato autore del canestro che ha concluso il primo periodo sul 19-17 dopo che Cremona con Williams era riuscita a colmare il divario.

Le triple baltiche di Jakovics e Strautins hanno poi allargato il divario a inizio secondo quarto, un periodo in cui la squadra di Bulleri ha saputo anche prendere il largo sino al 51-39 della pausa lunga.

La reazione della Vanoli è arrivata a inizio ripresa con Palmi e Lee ma, anche in questa occasione, la Openjobmetis ha rintuzzato la rimonta avversaria e poi, con Scola in spolvero, ricomposto un vantaggio abbastanza importante (72-63).

L’ex di turno De Vico ha quindi provato a chiudere il match in avvio di secondo periodo ma le sue triple sono servite “solo” a mantenere un piccolo vantaggio per Varese, che ha visto Cremona risalire con i punti di Hommes e Cournooh sino al -4. Il timeout di Bulleri ha ridato ordine in difesa e così la OJM ha tagliato il traguardo sull’85-79 finale.

Ben 34 come detto i punti di Scola, mentre in doppia cifra sono andati altri quattro uomini, con De Vico “secondo violino” (13) davanti a Douglas (12).