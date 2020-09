Scontro tra auto alle Bustecche

Incidente tra due auto, nel primo pomeriggio di lunedì 14 settembre in largo Grazia Deledda, a Varese.

Lo scontro, è avvenuto all’incrocio di fronte al Centro Sportivo delle Bustecche è stato tra due auto.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso due ambulanze e l’automedica, oltre a vigili del fuoco e polizia locale di Varese.

Fortunatamente le condizioni delle due persone coinvolte – un uomo di 62 anni e una donna di 54 – sono risultate meno gravi del previsto: i due guidatori sono andati in pronto soccorso ma con codici più lievi: verde per il primo e giallo per la seconda.