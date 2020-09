Scontro auto-moto a Grantola, due feriti

Brutto incidente a Grantola intorno alle 12 di domenica 6 settembre. Lo scontro, tra un’auto e una moro, è avvenuto sulla strada provinciale 11 e sono rimaste coinvolte due persone: una donna e un uomo, entrambi di 53 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri di Luino; all’inizio sembrava che la situazione fosse piuttosto grave, ma dopo l’invento dei soccorsi la situazione sanitaria delle due persone si è ridimensionata. Entrambi sono comunque stati ricoverati in codice verde all’ospedale di Luino e non si trovano in pericolo di vita.