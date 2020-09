Sedi alternative per il voto, Samarate ci prova

Qualche Comune ci prova, a spostare la sede dei seggi per il voto del referendum, per evitare di interrompere l’attività scolastica.

Così ad esempio a Samarate, dove la giunta di Enrico Puricelli ha fatto la sua proposta, validata per ora solo in sede di Commissione elettorale comunale: a Samarate la proposta è di votare negli spazi del Centro Anziani Dottor Ollearo, in via Dante, a pochi passi dalle scuole che costituiscono il seggio “naturale” per chi abita a Samarate centro.

A Verghera e San Macario invece si punta a usare le palestre, che hanno il vantaggio dello stesso indirizzo della sede “consueta” di voto: a Verghera si parla delle primarie di via De Amicis, a San Macario di via Ferrini. «La Prefettura ci ha raccomandato di non cambiare via dell’indirizzo e così ci riusciamo» spiega il sindaco Puricelli.

Non s pone invece il problema nelle frazioni “minori” dove invece già si votava in spazi non scolastici: «A Cascina Costa si vota nell’ex scuola e Cascina Elisa negli spazi dell’ex centro cottura»

Quanto alla richiesta per Samarate, Verghera e San Macario, ora la palla passa alla Commissione Elettorale Circondariale e alla Prefettura: quest’ultima ha chiarito che lo spostamento dei seggi deve essere valutato con particolare prudenza. Nella vicina Castano Primo, dipendente dalla prefettura di Milano, è già programmato invece il trasferimento dei seggi dalle scuole al centro civico, anche in collaborazione con le associazioni locali (qui l’articolo su Malpensanews).