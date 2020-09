Serie D – Vado – Castellanzese 1-1

La Castellanzese inaugura il suo campionato con un 1-1 in trasferta contro il Vado in Liguria. Succede tutto nel primo tempo: già dal 4’ minuto la Castellenzese si rende pericolosa con Negri, che, servito da Mecca, viene murato dal portiere avversario al momento di concludere.

Il gol lo trova comunque prima il Vado, al 9’, con un bel destro piazzato di Pasi. Al 15’ la Castellanzese risponde con il tiro di Corti che esce di pochissimo. Poco dopo i padroni di casa sono avanti e la conclusione di Valenti viene respinta da Cirenei.

Al 26’ i neroverdi conquistano un calcio di rigore grazie a Mecca. Dal dischetto va Chessa che pareggia i conti e segna il primo gol della stagione. Passano due minuti e Negri per poco non trova il sorpasso con un colpo di testa. Gli ospiti adesso sono padroni del gioco e macinano occasioni: al 31’ ci prova Fusi, con uno slalom e conseguente conclusione che però non si abbassa abbastanza. Al 39’ sempre Negri stoppa e tira, ancora sul fondo.

La ripresa si apre sugli stessi toni, con Negri che serve benissimo Bertoletti il quale però calcia male e non concretizza. Il Vado si fa rivedere al 5’ con un destro a giro di Pasi che viene deviato in angolo da Cirenei. Al 20’ il Vado colpisce pure un legno con Boiga. La Castellenzese non ci sta e al 33’ Chessa ci prova al volo non trovando lo specchio. Al 47’ Boiga, di testa, fa prendere l’ultimo spavento alla retroguardia neroverde con un colpo di testa che però viene parato da Cirenei.