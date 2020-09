Si torna a scuola: a Lavena Ponte Tresa aperte le iscrizioni per mensa e scuolabus

L’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa comunica che da oggi e fino all’8 settembre sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020/2021 per i servizi di mensa scolastica solo per alunni della scuola primaria, e di scuolabus solo per alunni residenti a Lavena Ponte Tresa.

Le domande dovranno essere compilate utilizzando i moduli disponibili sul sito del Comune e sul sito dell’Istituto Comprensivo di Lavena Ponte Tresa, da scaricare, compilare e consegnare esclusivamente all’Ufficio Servizi Scolastici nei giorni di:

Giovedì 3 settembre dalle 15.30 alle 17.30

Venerdì 4 settembre, lunedì 7 settembre, martedì 8 settembre dalle 10.30 alle 12.30

Domande inviate con diversa modalità non saranno prese in considerazione.

L’Amministrazione ricorda che gli orari scolastici, la frequenza degli alunni e le modalità di erogazione dei servizi scolastici potranno subire variazioni in conseguenza dell’applicazione delle prescrizioni necessarie per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19.

I posti sono limitati e pertanto sono stati stabiliti criteri di accesso e di priorità. Inoltre sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati controlli da parte dell’Ufficio Servizi Scolastici.

Per il servizio di ristorazione scolastica, eventuali richieste di diete speciali devono essere presentate compilando l’apposito modulo. Anche coloro che già usufruivano di una particolare dieta devono presentare nuovamente richiesta per l’anno scolastico 2020/2021. In caso di diete per intolleranze o allergie alimentari, è necessario presentare un certificato medico attestante la patologia.

Tutte le iscrizioni effettuate dopo l’8 settembre verranno prese in considerazione in relazione alla disponibilità dei posti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio servizi scolastici al seguente numero telefonico: 0332 524107.