Sicurezza al top con mascherine e DPI Cast Bolzonella

Operativa nel settore dell’abbigliamento come specialista di indumenti da lavoro, Cast Bolzonella ha fatto di qualità e sicurezza gli assi cardinali della propria proposta. Assicurando al cliente la massima attenzione nella realizzazione di ogni capo e tante possibilità di personalizzazione.

È seguendo questo approccio che, in tempi di Covid-19, ha ampliato l’offerta introducendo mascherine chirurgiche, FFP2 e altri prodotti utili a contrastare il contagio. Un catalogo consultabile, con possibilità di acquisto, sul portale www.antinfortunistica-dpi.it.

Bastano pochi click per trovare tutto ciò che serve ad affrontare in sicurezza l’emergenza sanitaria. Ci sono mascherine chirurgiche, FFP2, mascherine lavabili in tessuto certificate, mascherine per la collettività, gel disinfettante per mani e visiere protettive.

Tanti prodotti rivolti a privati, aziende e Pubbliche Amministrazioni. È possibile chiedere un preventivo dal sito www.antinfortunistica-dpi.it, inviando una mail a info@castbolzonella.it oppure usando l’apposito form di contatto. Diversa la procedura per le PA, che possono comprare i prodotti su www.acquistinretepa.it, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Mascherine chirurgiche, FFP2 e lavabili: tutte certificate e con marcatura CE

Scegliendo tra gli articoli dell’offerta di dispositivi presentata da Cast Bolzonella si è certi di acquistare prodotti sicuri. Tutti gli articoli hanno infatti marcatura CE, a dimostrazione del rispetto dei requisiti stabiliti dai regolamenti e dalle direttive della Comunità Europea.

Sono due le tipologie di mascherine chirurgiche che propone l’azienda, entrambe registrate come Dispositivi Medici dal Ministero della Salute. Le mascherine Chirurgiche di Tipo I fungono da barriera per microrganismi e fluidi biologici, e le tipo IIR proteggono anche da schizzi di materiale biologico contaminato. Sono realizzate con tre strati di tessuto e hanno un’efficacia di filtrazione batterica di almeno il 95% (oltre il 98% scegliendo quelle di tipo IIR).

Disponibili sia in versione conica che pieghevole, le mascherine FFP2 sono invece riconosciute come Dispositivi di Protezione Individuale a tutti gli effetti e sono certificate secondo la normativa EN 149:2001+A1:2009.

Ci sono poi le mascherine lavabili in tessuto. Anche in questo caso la proposta di Cast Bolzonella riguarda prodotti classificati come Dispositivi Medici dal Ministero della Salute. Le mascherine sono composte da tre strati di tessuto traspirante e hanno un’efficacia di filtrazione batterica del 95%.

Oltre a ridurre i rischi per la salute, rappresentano un prezioso alleato in termini di marketing e rafforzamento della brand awareness. Possono infatti essere personalizzate con il logo dell’azienda, andando ad integrare la divisa da lavoro. Ma si prestano anche come gadget, da regalare ai clienti per aumentare la popolarità del marchio.