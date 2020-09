Taldone, (Fi): “La Lega a Luino ha disatteso gli accordi”

“C’è grande rammarico per il risultato di oggi: i numeri dicono che il centro destra unito avrebbe stravinto le elezioni essendo maggioranza in città“.

Lo dice il vice coordinatore azzurro Giuseppe Taldone, candidato come consigliere a Luino nella lista “Sogno di Frontiera”.

Oggi purtroppo ci troviamo a commentare uno scenario differente e la Lega locale ha oggettivamente grosse responsabilità visto che non ha rispettato accordi sottoscritti e noti anche a livello di segreterie provinciali, proponendosi con un proprio candidato Sindaco alternativo alla coalizione di centro destra.

“Questo fatto ha inevitabilmente indebolito il fronte portando alla sconfitta di un modello di governo, quello di centro destra, vincente solo se unito e coeso. Forza Italia ha sempre messo in campo ogni forma di dialogo per consentire accordi unitari con le altre forze della coalizione e si e sempre lungamente spesa per far si che tali accordi potessero nascere e consolidarsi anche a costo di difficili rinunce. Per queste ragioni il risultato ci lascia amarezza e dispiacere.”