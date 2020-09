Tamponi positivi a scuola, isolamento per quattro classi nel Milanese

L’ATS Città Metropolitana di Milano, autorità sanitaria sul territorio milanese, ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi al Covid-19 in alcune scuole della provincia di Milano.

Si tratta di un caso in una scuola primaria, uno in una scuola dell’infanzia, uno in un nido e uno in un nido/scuola dell’infanzia. Così come previsto dalle procedure sanitarie sulla gestione dei casi positivi in ambito scolastico la segnalazione dei 4 tamponi positivi ha portato all’isolamento delle classi frequentate. Nel caso del nido, è stata isolata anche l’educatrice.