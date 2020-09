Torna il Festival del Libro e porta Claudia De Lillo a Gorla Maggiore

Il Sistema Bibliotecario Busto Arsizio Valle Olona in collaborazione con Busto Libri e Libreria MilleStorie

presenta la seconda edizione del Festival del Libro.

Sabato 3 ottobre alle 18, nella Sala Consiliare del Municipio di Gorla Maggiore, in piazza Martiri della Libertà, la giornalista e scrittrice Claudia De Lillo presenterà il suo nuovo libro “Ricatti”.

Giornalista economica, Claudia De Lillo è diventata nota al grande pubblico con lo pseudonimo di Elasti, con cui firma da anni e con successo il blog “Nonsolomamma” e con cui ha all’attivo diversi lavori editoriali.

In rispetto alle regole del distanziamento sociale, introdotte per prevenire la diffusione del virus Covid-19, i posti per il pubblico saranno limitati e su prenotazione.

Per prenotarsi telefonare al numero della biblioteca 0331 614801 o scrivere una mail a_ biblioteca@comune.gorlamaggiore.va.it