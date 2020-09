“Tre estati”, storia di un amore nato in chat

C’è anche un giovane autore varesino all’evento organizzato dalla casa editrice Porto Seguro per battezzare il suo “approdo” a Milano. La Porto Seguro Editore è una casa editrice nata nel 2012 in Toscana e che ora apre una nuova sede nel capoluogo lombardo. La manifestazione si terrà a Casa Matilda (via Ascanio Sforza 65, Milano ) giovedì 24 settembre a partire dalle 17 e vedrà la partecipazione di molti degli autori che hanno pubblicato opere con questa giovane casa editrice.

Tra questi anche Tommaso Pietri, scrittore emergente di Gazzada Schianno, due volte finalista al Premio Chiara Giovani e già autore del libro “Le cose che pensano”. La serata di giovedì sarà l’occasione per il giovane Pietri, 24 anni, studente di filosofia, di presentare il suo nuovo romanzo “Tre estati”, un libro originale sin dalla scelta stilistica: la storia del rapporto tra Lily, una ragazza iraniana, e Tommaso un coetaneo italiano, è infatti raccontata attraverso le loro chat.

I due si conoscono grazie ad un’applicazione che mette in comunicazione due perfetti sconosciuti: messaggi lanciati attraverso una sorta di “bottiglia virtuale” che viene raccolta da qualcuno, uomo o donna poca importa, che può accettare di cominciare un rapporto “epistolare”, solo attraverso la chat. Tommaso si iscrive, lancia la sua “bottiglia” perché vorrebbe perfezionare un po’ il suo inglese e invece finisce in una storia che gli cambierà la vita per sempre.

La lontananza tra i due è senza dubbio un limite ma è anche un moltiplicatore di sensazioni e soprattutto di pensieri. I due giovani che non si conoscono se non attraverso scambi di chat su whatsapp, a volte interminabili, che li tengono impegnati anche notti intere, toccheranno vette altissime di passione e sperimenteranno una profondità di sentimenti inimmaginabile per chi ha bisogno della “quotidianità”, di un contatto visivo e fisico con l’altro. La storia di Tommaso e Lily è intensa e profonda e conduce il lettore al di fuori dello spazio e del tempo.

Il romanzo “Tre estati” sarà disponibile su tutte le piattaforme di e-commerce, a partire da Amazon, LaFeltrinelli, Mondadori Shop e IBS. I libri saranno inoltre acquistabili in tutta Italia, ordinando il titolo nella propria libreria di fiducia.