Visite guidate ai Sacri Monti di Varallo, Orta, Crea e Belmonte

Visite e guidate e aperture straordinarie nei Sacri Monti di Varallo, Orta, Crea e

Belmonte per le Giornate Europee del Patrimonio del 26 e 27 settembre 2020.

Da qualche anno, nella seconda metà di settembre, le Giornate Europee del Patrimonio sono diventate un appuntamento fisso promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario, confermandosi la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

“Imparare per la vita” è lo slogan scelto dal MiBACT, prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società, con l’intento di riuscire a passare alle nuove generazioni il sapere tradizionale rispetto al continuo evolversi della comunicazione tecnologica.

Sabato 26 e domenica 27 settembre l’Ente di gestione dei Sacri Monti, con l’adesione all’iniziativa, organizza una serie di appuntamenti nei Sacri Monti di Varallo, Orta, Crea e Belmonte che con i Sacri Monti di Domodossola, Ghiffa, Oropa, Ossuccio e Varese fanno parte del sito UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” – www.sacrimonti.org.

Tutti gli eventi organizzati in Piemonte e sul territorio nazionale sono consultabili sul sito del Ministero. Nota: le iniziative saranno gestite nel rispetto delle regole anti covid19 con obbligo della mascherina, del distanziamento, dell’igienizzazione delle mani e della registrazione dei partecipanti nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati.