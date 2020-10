Alla FAO il premio Nobel per la Pace 2020

Il premio Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per il contributo prezioso fornito alla lotta alla fame nel mondo, contrastando le carestie

Riconosciuti gli sforzi per migliorare le condizioni di pace nelle aree interessate da conflitti e per essere determinante negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame.

