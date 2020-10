Allerta meteo, venerdì previsto vento forte

Allerta meteo della Protezione Civile Regionale per domani, venerdì 23 ottobre.

Si tratta di un “codice giallo” poiché è previsto l’arrivo di vento forte da Sud Ovest. L’allerta parla di rischio vento forte, con effetti che potrebbero generare pericoli e problemi sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi; sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; legati alla instabilità dei versanti più scoscesi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto dalla presenza di alberi; per la sicurezza dei voli amatoriali e, in generale, dello svolgimento di attività in alta quota; alle attività svolte sui laghi.