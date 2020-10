Armi non denunciate in casa di un 61enne di Castellanza, scatta il sequestro dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, a seguito di alcune segnalazioni, hanno perquisito ieri (giovedì) la casa di un 61enne pregiudicato, residente a Castellanza. All’interno dell’appartamento sono stati trovati due fucili e una pistola che l’uomo non aveva mai dichiarato e che, quindi, deteneva illegalmente.

Le armi, piuttosto vecchie e maltenute ma comunque funzionanti, sono state sequestrate dai militari che hanno denunciato l’uomo per possesso abusivo di armi e sono state inviate alla scientifica che dovrà analizzarle per conoscerne la storia (se hanno sparato e se sono state utilizzate per commettere qualche crimine). Indaga la Procura di Busto Arsizio.