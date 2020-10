Arriva la Lotteria Italia

Anche quest’anno con l’arrivo dell’autunno e delle prime piogge, la Lotteria Italia torna con il suo montepremi da 5 milioni di euro per il primo estratto e con un po’ di novità, anche per affrontare il pericolo del covid che continua a rendere difficile la vita come la conoscevamo prima.

Le modalità di acquisto dei biglietti della Lotteria Italia sono, come ormai da qualche anno, sia con il classico ticket che virtuali, sulle piattaforme autorizzate, che devono esporre il sigillo apposito.

Con 5 euro si può partecipare al concorso, sia per le estrazioni finali, previste per il 6 Gennaio 2020 che quelle settimanali per i premi di consolazione.

Lotteria Italia, quando avviene la vendita

Ticket e cedolini virtuali sono in vendita fino al 3 gennaio, data di stop e ritiro per le matrici, operazione necessaria per il conteggio dei numeri da sorteggiare. Ogni ticket emesso successivamente non sarà considerato valido e non può partecipare alla Lotteria Italia, sia che si tratti di quelli in cartoncino colorato che i numeri che si possono comprare online.

Le estrazioni settimanali si terranno in diretta durante il programma Rai condotto da Amadeus “I soliti ignoti”, nel corso del quale saranno annunciati i premi in denaro. Il 6 gennaio 2021, invece, ci sarà l’estrazione per il primo e il secondo premio, sempre durante il programma.

Ovviamente non si può pretendere che chi ha preso un biglietto segua in diretta tutte le estrazioni, quindi i risultati sono disponibili sin da subito su tanti portali dedicati.

Nel corso delle settimane ci saranno estrazioni per i premi minori, sempre molto interessanti come nel classico stile della Lotteria Italia, mentre per gran finale ci sarà da aspettare anche quest’anno Befana.

I ticket ufficiali della Lotteria Italia sono disponibili già da ora nelle principali rivendite accreditate, come tabaccai, bar e autogrill e tante altre, oltre che molti siti dedicati al gioco online, con ticket virtuali. Bisogna sempre però acquistare i biglietti solo da strutture autorizzate per non incappare in truffe.

Lotteria Italia, i vantaggi della versione elettronica

Il vantaggio di scegliere la Lotteria Italia nella sua versione elettronica è che sono c’è pericolo di perdere il ticket perché è collegato all’account, pur mantenendo per legge il completo anonimato. Chi sceglie il biglietto virtuale, infatti, non è rintracciabile tramite il numero, anche se matricola e profilo sono collegati.

I biglietti per la Lotteria Italia 2020 costano in tutte le forme sempre solo 5 euro ed hanno validità su tutto il periodo del concorso. Questo significa che per le estrazioni settimanali possono accedere anche i biglietti non ancora venduti, ma già stampati o disponibili nei file destinati agli ecommerce.

Non ci resta che partecipare alle estrazioni e sperare che la dea bendata decida che è il nostro turno e ci faccia arrivare una pioggia di milioni. Alla fine è un brivido innocuo per tutti.