Autostrada A8, il programma delle chiusure notturne

Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne dello svincolo di Lago di Varese Gazzada che sarà chiuso, in uscita per chi proviene da Milano, nelle tre notti consecutive di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, con orario 21:00-5:00, per lavori di manutenzione delle opere d’arte.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate e seguire le indicazioni per la A60 Tangenziale di Varese.