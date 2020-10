Autostrada A9, chiuso per una notte l’allacciamento con la “Laghi”

Nella notte tra giovedì 15 e sabato 16 ottobre resterà chiuso il tratto di autostrada A9 (Lainate-Como-Chiasso) per chi proviene da Chiasso l’allacciamento con la A8 dei Laghi, Milano-Varese.

Il motivo è quello di alcuni lavori di pavimentazione che verranno effettuati in orario notturno tra le ore 21 di giovedì e le 5 di venerdì mattina. Chi dovesse transitare da quelle parti quindi, avrà come percorso alternativo consigliato l’uscita allo svincolo di Saronno (Km 15+750) per proseguire sulla SP527 con ingresso sulla A8 allo svincolo di Castellanza (Km 17+600). Una ulteriore soluzione è quella di proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Lainate (Km 8+140) e rientrare verso Varese sino all’allacciamento con la A9.