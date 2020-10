Bose e marcite, alla scoperta delle antiche tecniche agricole tra Ticino e Lago Maggiore

(Da Piemonte Parchi) Il 27 ottobre, alle ore 10.30, l’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore organizza la visita dal titolo : “Alla scoperta delle bose, ambiente di fascino e mistero” , tra le vigne di Mezzomerico e Suno, nel Novarese.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Progetto “Aretè – L’acqua come elemento di sostegno a biodiversità, agricoltura e paesaggio”, che intende migliorare gli ambienti naturali e agricoli che hanno come spina dorsale il Fiume Ticino ed è volto alla gestione virtuosa della risorsa idrica e degli agroecosistemi. Le azioni promosse dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore riguardano la realizzazione di antiche pratiche agricole esercitate nei territori appartenenti alla Riserva della Biosfera MAB Unesco “Ticino Val Grande Verbano:

– bose: buche di raccolta dell’acqua piovana, molto sfruttata in passato per poter disporre di una riserva di acqua utile ai trattamenti anticrittogamici, per usi irrigui o altre funzioni legate all’attività agricola.

– marcite: prato stabile coltivato per produzione foraggera, sul quale in inverno viene fatta scorrere acqua irrigua, in maniera continua e con distribuzione il più possibile uniforme allo scopo di impedire il congelamento del terreno e favorire la crescita dell’erba.