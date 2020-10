A Busto Arsizio apre Prix, il supermercato con la cortesia del negozio di vicinato

Un nuovo marchio della grande distribuzione è sbarcato a Busto Arsizio. Questa mattina, giovedì, in corso Italia 26 ha aperto i battenti il nuovo supermercato Prix che ha preso il posto di Simply. Si tratta del primo supermercato in provincia di Varese mentre è molto conosciuto nel Triveneto con centinaia di punti vendita.

Prix è una realtà italiana al 100%, nata nel 1971 dalla volontà dei 6 fratelli Fosser. Attualmente conta in totale 179 punti vendita ed è leader nel Triveneto con ben 160 filiali e negli ultimi anni si sta espandendo in Lombardia ed in Emilia. Per quanto riguarda la Lombardia è partito dalla provincia di Brescia in cui è presente con 10 punti vendita e adesso si sta espandendo su Bergamo, Milano, Monza ed arriva in provincia di Varese grazie all’inaugurazione di questa mattina alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, e dei responsabili di Caritas, Croce Rossa, Banco di Solidarietà La Luna.

Punto di forza dell’azienda è il particolare legame con il territorio per cui vengono privilegiati i fornitori locali che lavorano con materie prime locali. Il legame con il territorio viene rafforzato anche sostenendo e sponsorizzando iniziative locali: «Nel corso del 2019 abbiamo sponsorizzato oltre 500 tra sagre di paese, feste scolastiche e della scuola materna, iniziative parrocchiali e comunali, raccolte fondi a favore di istituti scolastici, umanitari e per la ricerca sanitaria».

Proprio nell’ambito di queste iniziative, a Busto Arsizio hanno deciso di donare 3000 euro in buoni spesa alla Caritas, al Banco di Solidarieta’ la luna, ed alla Croce Rossa di Busto Arsizio. A testimonianza dell’attenzione verso il mondo animale, invece, hanno donato 1 quintale di crocchette per gatti all’ENPA e hanno inaugurato in Prix il primo centro di raccolta per cibo per animalia Busto Arsizio.

Un altro punto di forza dell’azienda è la spesa facile e veloce grazie alla dimensione media dei punti vendita, non esagerata, grazie alla quale possono considerarsi dei veri e propri supermercati con le caratteristiche positive del negozi di vicinato, per cui la cortesia, un consiglio sono di casa ed il tempo necessario per fare la spesa è davvero poco.

Il fiore all’occhiello è anche il reparto frutta e verdura. Il colore, la freschezza e la gioia del mercato ortofrutticolo rionale. Prix garantisce la freschezza e la qualità del suo reparto frutta e verdura grazie a consegne giornaliere dirette. Le offerte eccezionali che vengono fatte nel reparto frutta e verdura come ad esempio quella in corso di 0,98 euro al chilo su tutta la frutta e verdura sfusa sono un invito al cliente a provare i nostri prodotti in modo che non possa più farne a meno e torni anche nei giorni successivi per acquistare prodotti non solo nel reparto frutta e verdura ma anche negli altri reparti.

L’assortimento è composto da oltre 2000 referenze e per ogni famiglia di prodotto ad esempio nella pasta è previsto un primo prezzo bassissimo, il piu’ basso del mercato, un prodotto di fascia intermedia a marchio Prix con un ottimo rapporto prezzo/qualità, il prodotto della marca leader (Barilla nel caso della pasta) e un prodotto di qualità superiore a marchio Eccellenze di Prix (pasta di Gragnano). Sono presenti quindi le grandi marche (ad esempio Coca Cola, Barilla, Mulino Bianco, Ferrero, Pavesi, Dash, Dixan, ecc) e sono disponibili inoltre 40 marchi di proprietà per un totale di circa 800 prodotti in esclusiva che potete trovare solo nei punti vendita Prix.

In particolare è stata sviluppato una linea di prodotti Eccellenza di Prix che come dice il nome stesso in ogni famiglia rappresenta l’eccellenza ad esempio nei tortellini abbiamo i tortellini di Valeggio a sfoglia sottilissima con un ripieno eccezionale di carne o di prosciutto San Daniele che si cuociono in un minuto. Nei piatti pronti sempre a marchio Eccellenze di Prix abbiamo il piatto tipico veneto il baccalà sia alla vicentina che mantecato prodotto dalla miglior gastronomia di Vicenza che basta scaldare in 3 minuti ed è pronto, il ragù d’anatra già pronto in due minuti per preparare il piatto tipico dei bigoli all’anitra.

Da Prix garantiscono prezzi bassi tutti i giorni e promozioni eccezionali come 1+1 o 3×2 o “tanti prodotti a 0,88 €. Oltre al mangiare bene anche il mangiare sano è importante per Prix per cui è stato sviluppato il reparto dei prodotti BIO, inserendo sempre novità. Per quanto riguarda i veri amici dell’uomo, che sono i nostri amici animali domestici, c’è un assortimento che prevede oltre a prodotti eccezionali come rapporto prezzo/qualità anche l’eccellenza dei marchi nel mondo animale come Friskies, Whiskas, Felix, Cesar ecc.

Il claim dell’azienda coniato dal presidente stesso è “Da noi si mangia bene” proprio per far capire al cliente che la qualità dei prodotti è sempre alta e l’aspetto che li rende unici è che lo scontrino finale è sempre inferiore a quanto ci si aspetti.