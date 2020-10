Calcio dilettanti: allenamenti sì, ma all’aperto e individuali

Sono stati giorni confusi dopo la pubblicazione del Dpcm del 24 ottobre. Riguardo alla possibilità per le squadre dilettanti di svolgere gli allenamenti la normativa non era chiara, così per qualche giorno si sono alternate le voci dei sì e dei no.

A mettere l’ultima parola – e si spera definitiva – sulla questione è stata la Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio), che ha stabilito: “è consentito lo svolgimento di allenamenti all’aperto e in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore”.

Il chiarimento riguarda le categorie regionali e provinciali, che in ogni caso rimangono con i campionati fermi fino al gennaio 2021, come stabilito pochi giorni fa dallo stesso Comitato Regionale Lombardo.

Questo il comunicato: