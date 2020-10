Il cane abbaia e spunta un pitone in un giardino a Varese

Il cane in giardino ha cominciato ad abbaiare e la proprietaria si è avvicinata per vedere che cosa stesse accadendo. Nel giardino, che strisciava placido, c’era un pitone. E’ accaduto ieri pomeriggio a Varese in via Della Tallera.

La donna, spaventata, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che ormai sanno come muoversi e come intervenire visto che questo non è il primo caso di pitone che vaga smarrito per le strade della provincia. L’ultimo ritrovamento risale alla fine di settembre quando un serpente di grosse dimensioni era stato recuperato a Maccagno.

Anche nel caso di Varese i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e hanno recuperato il pitone, quindi lo hanno affidato a una struttura che se ne occuperà.

Resta la domanda: è possibile che questi pitoni fuggano dalle case in cui vengono custoditi ed allevati? O è forse più probabile che vengano abbandonati?