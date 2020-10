Caronnese, a Bra arriva una sconfitta

Arriva la prima sconfitta in campionato per la Caronnese, che sull’ostico campo del Bra perde 1-0 al termine di una gara molto combattuta.

A decidere l’incontro è la rete al 13’ della ripresa di Daqoune. Nel primo tempo invece, al 43’ la squadra di mister Roberto Gatti si è costruita una bella azione in velocità con Potzolu che però ha colpito il palo, mentre sulla ribattuta capitan Corno non è riuscito a inquadrare la porta. Nella finale di partita il forcing della Caronnese in cerca del pari non porta a occasioni limpide da gol e dopo ben 8 minuti di recupero la gara termina decretando la vittoria del Bra.

I giallorossi piemontesi salgono solitari al comando, unica squadra a punteggio pieno questa sera, al netto dei rinvii già in calendario. La Caronnese invece rimane ferma a quota 3.

BRA-CARONNESE 1-0

Marcatori: 13′ st Daquoune (B)

BRA: Guerci, Olivero (25′ st Bruno), Rossi, Saltarelli, Tuzza, Cardore (44′ st Tos), Merkaj (27′ st Campagna), Magnaldi, Bongiovanni (37′ st Reeb), Capellupo (29′ st Marchisone), Daqoune . A disposizione: Giaccardi, Tabone, Gonella, Cuoco. All. Daidola

CARONNESE: Marietta, Costa (27′ st Cosentino), Arcidiacono, Galletti, M Zoughi, Gargiulo (17′ st Battistello), Calì (35′ st Torin), Putzolu (25′ st Banfi), Rocco, Corno, Santonocito (17′ st Scaringella). A disposizione: Angelina, Bosisio, Callipo, Gualtieri. All. Gatti

Ammoniti: Gargiulo (C), Olivero (B), Calì (C), Daquoune (B), Bruno (B), M Zoughi (C)

Arbitro: Sig. Costa della Sezione di Catanzaro (Morsanuto e Giaretta)

SERIE D GIRONE A – SECONDA GIORNATA

Borgosesia – Imperia 2-0

Bra – Caronnese 1-0

Castellanzese – Fossano 3-1

Gozzano – Vado 4-1

Derthona – Sestri Levante 2-1

Saluzzo – Folgore Caratese 1-2

domani: Arconatese – Sanremese

Rinviate: Chieri – Legnano, Varese – PDHAE, Lavagnese – Casale

CLASSIFICA: Bra 6; Borgosesia, Folgore Caratese, Castellanzese 4; Caronnese, Derthona, Sestri Levante, Gozano, PDHAE, Fossano 3; Arconatese, Legnano 1; Casale, Lavagnese, Varese, Chieri, Saluzzo, Imperia 0; Sanremese -2.