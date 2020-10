Chiusa per mancanza di personale la primaria Cairoli

La scuola primaria Cairoli è stata chiusa per mancanza di personale.

A partire da oggi (lunedì 26 ottobre) i bambini che frequentano la scuola di Biumo Inferiore (4 classi in tutto, dalla 2^ alla 5^ elementare), non potranno andare a scuola. Non perché siano in quarantena, ma perché in quarantena, o con tampone positivo, sono la maggioranza degli insegnanti e due bidelli.

“In queste condizioni non posso garantire l’attività didattica in presenza – spiega la dirigente del IC Varese1, Luisa Oprandi – Ci tengo a precisare che il provvedimento è stato preso per mancanza di personale perché gli studenti stanno bene, non ci sono casi di contagio tra gli alunni. La situazione è delicata e non vorrei che i bambini fossero ulteriormente penalizzati”.