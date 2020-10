Cinque nuovi casi di Coronavirus a Brebbia

Il Coronavirus ritorna anche a Brebbia. Il 19 ottobre il sindaco Alessandro Magni ha comunicato con una lettera che cinque cittadini sono risultati positivi al test del tampone. Uno di loro è stato ricoverato in una struttura ospedaliera del Varesotto.

Le autorità sanitarie si sono subito messe in moto per attivare i protocolli di sicurezza necessari a evitare la diffusione del virus, e le persone entrate in contatto negli ultimi giorni coi cittadini positivi sono state poste in quarantena preventiva.

«Nell’interesse di tutta la cittadinanza – ha commentato il sindaco di Brebbia Alessandro Magni – e per evitare ulteriore diffusione del contagio, rinnovo l’invito a un elevato senso di responsabilità e il rispetto di quanto previsto dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Chiedo inoltre di rispettare tutte le norme igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute, che devono diventare parte della nostra quotidianità».