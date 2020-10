Una classe in isolamento alle medie di Germignaga

Un caso di positività in una scuola di Germignaga ha causato la messa in isolamento fiduciario per l’intera classe.

È successo alle scuole medie del paese dove sono scattati i protocolli covid che obbligano i genitori a eseguire specifiche azioni per la tutela della salute dei minori: tampone e quarantena.

La notizia è stata confermata dal sindaco Marco Fazio: «Lezioni a distanza solo per i ragazzi della classe coinvolta. Sono in isolamento fiduciario e in attesa di effettuare tampone. Se i professori dichiarano di aver seguito scrupolosamente i protocolli non vengono considerati contratti stretti e possono proseguire il lavoro»