A Cocquio Trevisago mille test rapidi salivari per i residenti

Fu il primo comune a fare su ampia scala i test sierologici in provincia di Varese, la scorsa primavera nel mezzo del lockdown e ora il copione si ripete con l’arrivo della seconda ondata. I test messi a disposizione dal Comune sono salivari, e non più ematici come quelli fatti ad aprile; costeranno 10 euro.

Lo ha annunciato il sindaco Danilo Centrella con un post su facebook: «La nostra Amministrazione Comunale intende patrocinare un’iniziativa mirata alla mappatura dei casi positivi al virus Covid 19 nel nostro Comune, che verrà coordinata dall’Associazione “Amici di Cocquio”. Nella giornata di sabato 31 ottobre i cittadini potranno recarsi presso la Palestra Comunale di via Motto dei Grilli, dalle ore 9 alle ore 18, per effettuare un test rapido antigene covid-19 (registrato presso l’Istituto superiore di Sanità) su tampone orofaringeo (test salivare). Il test sarà effettuato da personale sanitario e darà il risultato entro 15 minuti».

Il test è anonimo e volontario e non fornisce un patentino di immunità: ogni sospetto di positività dovrà essere confermato secondo le normative vigenti. In caso di positività il soggetto potrà recarsi dal proprio medico curante per una eventuale indicazione ad esecuzione di tampone molecolare nasofaringeo come da procedura di ATS.

Il progetto, spiegano dal Comune, è da intendersi come ausilio e non in sostituzione agli strumenti sanitari attualmente in vigore, come supporto al contenimento della diffusione del virus.

I test a disposizione saranno circa mille: per questo occorre prenotarsi telefonando ai numeri sotto riportati, a partire da lunedì 26 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00; verrà data precedenza ai soggetti più esposti al contagio, ossia lavoratori e studenti residenti nel Comune di Cocquio Trevisago.

Per tutti coloro che non riusciranno a prenotarsi, programmeremo a breve una seconda giornata di screening.

Il costo del test è di 10 euro.

I NUMERI DA CHIAMARE PER PRENOTARE IL TEST

AMICI DI COCQUIO: 3515516415

LUIGI: 3405520787

MARINELLA: 3403160723

PINUCCIA: 3287589501

TOMMASO: 3406180214

«Con la speranza che questa fase così delicata possa presto risolversi al meglio, ci auguriamo che questa iniziativa possa aiutare a mappare meglio la diffusione del virus nel nostro Comune e intervenire preventivamente, garantendo così maggior sicurezza per tutta la comunità», conclude Centrella.