Consegnato il primo elicottero AW139 alla Contea di Miami in Florida

Consegnato il primo elicottero AW139 alla Contea di Miami-Dade in Florida che è l’unica Contea statunitense confinante con due parchi nazionali: Biscayne e Everglades. L’area è tipicamente soggetta a incendi e uragani che richiedono un’efficace capacità di risposta e gestione a sostegno della comunità sul territorio. Il Dipartimento antincendio di Miami-Dade protegge persone, beni e patrimonio ambientale su un’area di 2000 miglia quadrate comprendente 29 città e con una popolazione di 2,7 milioni di abitanti.

Gli elicotteri AW139 sono impiegati negli Usa per compiti di pubblica utilità anche in California, Maryland e New Jersey.