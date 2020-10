Coronavirus, arrivano a 27 i casi positivi a Venegono Inferiore

Salgono a 27 i casi attualmente positivi a Venegono Inferiore. Nessuno di questi si trova in gravi condizioni e il sindaco Mattia Premazzi ha momentaneamente chiuso le attività del centro anziani, come le bocce e il gioco delle carte. Ma non ci sono in programma altri provvedimenti.

Il primo cittadino lancia anche un appello, soprattutto ai giovani: «L’appello è quello di stare molto attenti a contenere i rischi di contagio che avvengono a livello famigliare: manteniamo i dispositivi di sicurezza anche in casa, qualora dovessimo incontrare persone non conviventi. Questo può servire a proteggere le persone più fragili e anche i bambini. L’altro appello che vorrei fare è di chiedere ai giovani di prestare attenzione: vedo spesso ragazzi con livello di guardia molto basso, a volte non hanno mascherine e tendono al contatto fisico. A loro chiedo fermamente di rispettare quelle poche regole sono state messe, perché ne va della salute di tutti».