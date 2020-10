Coronavirus: I nuovi tamponi positivi sono 58 nel Varesotto, 1032 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di domenica 11 ottobre risultano 58 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto. Si tratta ancora una volta di un dato alto che conclude una settimana di significativo aumento dei contagi emersi attraverso i tamponi.

Questa settimana, infatti, i nuovi casi comunicati sono stati 404, la settimana precedente erano 173: significa che il numero di persone alle quali è stata rilevata la presenza del virus è aumentato del 133%. Si tratta di una crescita che si muove di pari passo con quella rilevata in Lombardia (dove i nuovi tamponi positivi comunicati dallo scorso lunedì sono stati 4929) e a livello nazionale.

Si tratta di un trend netto e rilevante che costringe ad alzare il livello di attenzione su quello che accadrà negli ospedali. Come sappiamo, i numeri che emergono oggi dai test non sono comparabili con quelli ai quali eravamo abituati durante la prima ondata dell’emergenza Covid19. Tra marzo e aprile, proprio a causa della situazione di emergenza, molto spesso gli unici a ricevere i tamponi erano ammalati con sintomi già molto evidenti della malattia mentre oggi, siccome il lockdown e l’estate avevano allentato molto la diffusione del virus, si riescono a testare persone nell’ambito di campagne di monitoraggio relative a indagini sierologiche, attività di contact tracing o rientro dall’estero. Questo, a partire da agosto, ha portato all’emersione di molti più contagiati che appaiono privi di sintomi.

La crescita eccessiva dei numeri dei contagi, tuttavia, è destinata a produrre degli effetti così come sta accadendo anche nei paesi vicini all’Italia di Francia e Spagna. Purtroppo anche in Lombardia da qualche giorni si assiste ad una crescita, seppur ancora moderata, degli ospedalizzati e delle terapie intensive. Per questo il trend di crescita va preso come monito di maggior attenzione.

– Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e domenica della settimana scorsa erano 173, questa settimana sono 404 ovvero il 133% in più –

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 15.590. I nuovi positivi sono 1032 per una percentuale pari al 6,6% di risultati positivi sul totale dei tamponi effettuati. Il numero dei cittadini attualmente positivi è cresciuto di 827 a 12.849.

I dati di domenica 11 ottobre

– i tamponi effettuati: 15.590, totale complessivo: 2.318.988

– i nuovi casi positivi: 1.032 (di cui 90 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 83.190 (+202), di cui 1.449 dimessi e 81.741 guariti

– in terapia intensiva: 48 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 433 (+25)

– i decessi, totale complessivo: 16.985 (+3)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +460, di cui 211 a Milano città

Bergamo: +29

Brescia: +72

Como: +36

Cremona: +35

Lecco: +13

Lodi: +17

Mantova: +10

Monza e Brianza: +143

Pavia: +103

Sondrio: +11

Varese: +58

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente.