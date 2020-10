Covid-19: come dovranno comportarsi le piccole e medie imprese

Tutte le aziende dovranno adattarsi al periodo storico che stanno vivendo attraverso la giusta leadership. L’onestà, l’integrità e la motivazione delle persone dovranno sempre essere i valori etici principali per cambiare la società nella quale viviamo. I proprietari di piccole e medie imprese dovranno preoccuparsi di due fattori principali all’interno della propria azienda: organizzazione aziendale ed i propri impiegati.



Un vero leader dovrebbe ispirare, guidare e sostenere le persone all’interno della propria azienda. Anche in un momento sicuramente così difficile, tutti gli imprenditori dovranno essere ottimisti ed energici per sostenere il benessere psicologico e la salute dei suoi membri. In un momento storico così particolare i proprietari dovranno iniziare a comprendere che il mondo digitale potrebbe fare la differenza. Ad esempio, un ristorante oltre alla creazione di un sito web che gli permetta di creare un servizio a domicilio senza costa aggiuntivi, potrebbe acquistare delle attrezzature ristorazione nel mondo digitale. Questi due cambiamenti potrebbero diminuire un investimento di circa il venti percento, ma soprattutto continuare la propria attività diversificando il proprio business in base alle esigenze che la società oggi c’impone.



Le attività dovranno comprendere che questo virus sta cambiando il metodo d’acquisto delle persone, e le prime che si adatteranno a questo cambiamento riusciranno a sopravvivere. Per questo motivo le persone che guidano un’azienda hanno bisogno di un comportamento positivo, un sentimento di speranza per affrontare questi problemi globali intorno all’azienda. I leaders devono credere nel mondo e pianificare per migliorare il futuro. È possibile pensare che tutto sia collegato nel mondo e che le piccole azioni possano fare una grande differenza.

Un approccio integrato sulla società contemporanea potrebbe incontrare varie problematiche durante l’implementazione. Per esempio, le aziende potrebbero non essere pronte per lo sviluppo tecnologico. Di conseguenza, non riuscirebbero a diversificare la propria azienda fallendo nel giro di pochi mesi poiché “non c’è nulla da fare, questo virus ha dato la botta finale”. Pertanto la “pandemia globale” che stiamo vivendo potrebbe essere usata come causa principale del loro fallimento. Tuttavia, diversificare la propria azienda è sempre stato un fattore principale per la riuscita della stessa. Per questo motivo, i proprietari si dovranno adattare rapidamente per creare un futuro migliore insieme. E sarà fondamentale che il governo allo stesso tempo sostenga le piccole e medie imprese in questo cambiamento.