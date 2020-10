Covid-19, quattro contagi a Castronno

Quattro contagi a Castronno. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Gabri con alcuni post su facebook. «Ogni sera, da marzo ad oggi mi sono collegato al sito dell’ATS e ho controllato eventuali nuovi casi di COVID-19. Non l’ho fatto per nevrosi ma per avvisare prima dei giornali la cittadinanza. Perché ho preso sul serio l’incarico che mi avete affidato.

Non trovo corretto che i cittadini vengano a sapere il numero di contagiati dai giornali. Purtroppo non so dirvi come stanno perché non li conosco. So solo che il tampone ha avuto esito positivo.

Detto questo i numeri sono in aumento anche perché i tamponi effettuati sono elevati. Ma è anche vero che, in linea generale, i casi non sembrano gravi.

Io continuerò ad informarvi per trasparenza e perché sono vicino a tutti voi.

Non per creare allarmismo.

Stiamo più attenti perché se dovessero imporci altre chiusure la nostra società potrebbe subire danni irreversibili sia dal punto di vista sociale che economico.

Utilizziamo quindi i dispositivi di protezione affinché il numero non aumenti».