Crescita dei contagi: il Prefetto convoca il Comitato per l’ordine e la sicurezza

È convocata per domani pomeriggio, mercoledì 21 ottobre, alle 16 la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza della provincia di Varese.



Il Prefetto Dario Caputo ha invitato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il Presidente della Provincia e i Sindaci per fare il punto della situazione sanitaria vista la crescita dei casi di positivi sul territorio.

Al tavolo sarà chiesto ad Ats Insubria di fare sul punto della situazione, indicando le situazioni critiche, se presenti, l’andamento del contagio con le prospettive e l’attuale situazione organizzativa.

Il tavolo è stato indetto per chiedere trasparenza massima su numeri e criticità in questa fase che si preannuncia più difficile della primavera scorsa quando il Varesotto aveva subito con minor intensità l’emergenza sanitaria.

I sindaci offrono massima collaborazione in una fase “definita ancora critica ma non allarmante” per evitare che se ne perda il controllo.