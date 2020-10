Criptomonete o forex: che cosa conviene di più?

A parte il bitcoin, la capitalizzazione delle criptovalute è nettamente inferiore di quella delle monete tradizionali che vengono scambiate attraverso il forex. Le monete virtuali, agli occhi dei potenziali investitori, hanno anche un altro punto debole che non deve essere sottovalutato: una maggiore sensibilità rispetto all’integrità, all’adattabilità e alla popolarità, che sono i micro problemi che influiscono sui loro mercati. Gli esperti del settore sono abbastanza concordi nel ritenere che non tutte le valute digitali potranno raggiungere il successo, e che alcune saranno più utilizzate di altre. Ecco perché il valore delle criptomonete meno popolari è destinato a crescere o a ridursi a seconda della probabilità di un loro eventuale successo.

Comprare le criptovalute conviene?

Se si ha intenzione di comprare delle monete virtuali è necessario tenere conto dei molteplici inconvenienti potenziali che possono essere correlati alla loro detenzione. Si tratta di pensare, in particolare, ai problemi relativi alla sicurezza e all’archiviazione che sono sempre connessi al possesso delle criptovalute, se non altro sotto il profilo delle spese. Questa è una delle ragioni per le quali parecchi investitori hanno iniziato a volgere il proprio sguardo in direzione del trading forex, nella convinzione che esso possa offrire un maggior numero di vantaggi. Per un confronto immediato tra le due soluzioni, è sufficiente sapere che le principali coppie di valute forex possono essere scambiate sostenendo un costo dello 0.08% del valore totale; per quel che riguarda le valute digitali, invece, gli scambi si caratterizzano per oneri decisamente più consistenti.

Valute virtuali e trading: che cosa c’è da sapere

Navigando sul sito it.24-7cryptocurrenciez.com è possibile entrare in contatto con un vasto assortimento di informazioni che riguardano il trading con le monete virtuali. Si tratta di un mercato che sta conoscendo una crescita costante e che si può rivelare decisamente lucrativo, con rendimenti che possono superare il 50% e arrivare fino al 100%, Tante opportunità di trading a disposizione sono la conseguenza di un mercato che è molto volatile e che, al tempo stesso, presenta una liquidità considerevole. Secondo ciò che si può leggere sul sito, inoltre, questo è il momento più adatto per cominciare a investire.

Come fare trading online con le criptomonete

La volatilità è la principale caratteristica delle monete virtuali, che si caratterizzano per un rischio intrinseco abbastanza elevato. Anche per questo motivo la maggior parte dei broker consente di fare trading con le criptovalute offrendo leve massime piuttosto basse, a volte addirittura di 2 a 1.

Meglio il forex o le monete virtuali?

Nel confronto tra il forex e le monete virtuali occorre anche tener presente che i mercati del forex nel fine settimana sono chiusi, mentre quelli delle criptomonete rimangono sempre aperti. Inoltre, le valute forex vengono gestite dalle banche centrali e dai governi nazionali, mentre – come è noto – per le criptomonete non ci sono vincoli di questo genere. Esse, infatti, sono regolate solo tramite le forze di mercato. Ora è facile capire come mai le variazioni di prezzo delle valute digitali tendono a essere così elevate. Questo comporta rischi più alti, ma anche guadagni migliori, sia che si opti per il trading, sia che si punti su investimenti di altro genere.

Lo scenario più recente

Negli anni più recenti le monete virtuali hanno fatto registrato un livello molto alto di volatilità, superiore a quello delle coppie di valute forex o dei cross. È stato calcolato che in un solo anno una criptomoneta sia in grado di raggiungere una crescita del 1000%, moltiplicando il proprio valore per 10, mentre una coppia di valute forex potrebbe aumentare al massimo del 10%.